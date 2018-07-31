وزير الخارجية الايراني يتوجه الى سريلانكا

العالم - ايران

وسيجري ظريف خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين في سريلانكا للبحث في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر ان يتوجه وزير الخارجية الايراني في ختام زيارته لسريلانكا، الى سنغافورة تلبية لدعوة من نظيره السنغافوري للمشاركة في الاجتماع الوزاري الـ 51 لرابطة دول جنوب شرق اسيا (آسيان) حسبما افادت وكالة فارس للانباء.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قد اعلن في تصريح له يوم السبت بان الوزير محمد جواد ظريف سيقوم بزيارة الى سنغافورة للتوقيع على معاهدة الصداقة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال قاسمي، ان الاجماع في دول جنوب شرق اسيا بقبول ايران عضوا في معاهدة الصداقة (TAC) مع رابطة "آسيان"، دليل على اهمية العلاقات والتعاطي مع ايران كقوة مهمة ومؤثرة في المعادلات الاقليمية والدولية لجميع دول الرابطة.

وتعتبر رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا بـ "آسيان" كانت قد تاسست في 8 آب /اغسطس عام 1967 من قبل اندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلندا ومن ثم انضمت اليها بروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا.

وتعد رابطة "آسيان" منظمة دولية سياسية واقتصادية وثقافية في جنوب شرق اسيا.