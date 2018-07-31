بلاتر يكشف تفاصيل جديدة عن ملف استضافة قطر لمونديال 2022

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وأشار بلاتر عبر تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر" إلى أن كتابه الجديد بعنوان "حقيقتي" يحمل معلومات كثيرة في الفصل العاشر حول الأخبار القطرية السيئة.

وكتب بلاتر : "أخبار سيئة، قطر متهمة بالتشهير بالدول المنافسة لها، الحقيقة أن قطر فازت بعد تدخل سياسي من قبل الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي لدى نائب رئيس الفيفا السابق ميشال بلاتيني".

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، قد اتهمت قطر بالفساد وتقديم رشاوى بشأن ملف استضافة مونديال 2022 قبل أن تصدر اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، بيانا للرد.

ونافس الملف القطري ملفات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية لاستضافة مونديال 2022، قبل أن تفوز بأكبر عدد من الأصوات.