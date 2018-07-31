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وزير الأمن الايراني: قادرون على تحويل التهديدات إلى فرص

وزير الأمن الايراني: قادرون على تحويل التهديدات إلى فرص
الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٨ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الامن الايرانى حجة الاسلام سيد محمود علوي، 'نحن قادرون على تحويل التهديدات الى الفرص وسنتجاوز بفضل الباري تعالى مرحلة العقوبات والضغوطات التي يمارسها ضدنا الاعداء'؛ مردفا ان التنمية ستتحقق عبر تجاوز الصعوبات.

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء من محافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب)، اكد علوي ضرورة التوصل الى حلول ذكية وتحمل الصعوبات 'لفرض ارادتنا على الاعداء'.

وفيما اشار الي ان الشعب الايراني عاش ظروفا صعبة خلال فترة 'الحرب المفروضة'، شدد وزير الامن قائلا ان الشعب سيتمكن من تجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة.

وتابع قائلا، ان الاعداء لاسيما امريكا و'ترامب'، يعجزون عن تحقيق اي نتيجة من خلال تهديداتهم ضد ايران؛ مردفا ان الشعب الايراني المتواجد في الساحات دوما سيتصدي للاعداء في مواجهة كافة المعضلات حسبما افادت وكالة ارنا للانباء.

وفي جانب اخر من تصريحاته، نوّه حجة الاسلام علوي بنعمة الامن والاستقرار في ايران؛ مؤكدا ان الشعب الايراني وفي ضوء الفوضي الراهنة داخل المنطقة، يقدّر للقوات العسكرية والامنية جهودهم وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على امن البلاد.
 

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