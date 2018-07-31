روحاني: لتحويل الضغوط الأميركية إلى فرص تنموية في البلاد

العالم - إیران

وفي استقباله اليوم الثلاثاء السفراء الإيرانيين الجدد لدى 14 دولة في العالم، أكد روحاني ضرورة التركيز على القضايا الاقتصادية بوصفها مواضيع ذات أولوية، في مجال العلاقات الخارجية الإيرانية.

ودعا رئيس الجمهورية هؤلاء السفراء إلى اتخاذ اجراءات مناسبة في مجال القضايا الاقتصادية ولاسيما تعزيز التعاون بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص الإيراني مع الدول المستضيفة؛ مؤكداً أن هذه الخطوات ستكون في غاية الأهمية بالنسبة للبلاد.

وشدد روحاني على السفراء الإيرانيين الجدد أيضا، بتكثيف جهودهم لتعزيز وتوطيد العلاقات الإيرانية الدولية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأعرب رئيس الجمهورية في هذا اللقاء عن سروره لانتخاب السيدة "بروين فرشجي" سفيرة للجمهورية الإسلامية في فنلندا؛ وقال: إني في غاية السعادة نظرا لتوفر الفرص بالنسبة للسيدات كي تجسدن الكفاءات والقدرات التي يتمتعن بها للتواجد في الساحات الدولية؛ مبيناً أن هذه القرارات تسهم بدور كبير في إفشال الشائعات التي تقول "إن الإسلام والإيرانيين يعارضون تواجد المرأة في المناصب القيادية والاجتماعية".

وخلص إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية اتخذت قرارات جيدة وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة، بعهدف تعيين السيدات واهل السنة بمنصب السفير.

يذكر أن الاجتماع اليوم بين الرئيس روحاني والسفراء الإيرانيين الجدد، ضم كلا من سفراء الجمهورية الإسلامية لدى بولندا واليابان والفاتيكان وايطاليا واسلوفاينا، وفنلندا، ولبنان، وكازاخستان، واكرانيا، ومالي، وكلمبيا، إلى جانب سفير وممثل الجمهورية الإسلامية الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف.