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بعد الرفض الايراني لدعوة ترامب للحوار

الخارجية الاميركية تعلن موقفها من اجراء حوار مع ايران

الخارجية الاميركية تعلن موقفها من اجراء حوار مع ايران
الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٨ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لم تتلق أي اتصالات من الجانب الإيراني بعد دعوة ترامب مشيرة الى انه لا يوجد أي اجتماعات مجدولة مع الإيرانيين.

العالم - الاميركيتان

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيثر نويرت، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء 31- 7 -2018 "لم نتلق أي اتصالات من الجانب الإيراني بعد دعوة الرئيس… ولا يوجد أي اجتماعات مجدولة مع الإيرانيين".

وأكدت نويرت تطابق وجهات النظر بين وزير الخارجية مايك بومبيو وترامب حول دعوة التفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، قائلة "بعض وسائل الإعلام والقنوات التلفزيون تريد إظهار أن هناك شق وخلاف بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية بهذا الصدد، لكن المهم هو أننا نرغب في الجلوس مع الإيرانيين، ودون شروط".

وأضافت نويرت "الرئيس ووزير الخارجية قالا إننا مستعدون للجلوس (مع مسؤولي إيران) إذا تغير السلوك الإيراني ، ونأمل في أن يحدث ذلك.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال في تغريدة عبر "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء "كان لدى إيران والولايات المتحدة عامان من المحادثات، ومع الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين أنتجنا خطة العمل المشتركة الفريدة من نوعها (الاتفاق النووي)."

وأضاف ظريف "لا يمكن للولايات المتحدة سوى لوم نفسها على الانسحاب ومغادرة الطاولة"، مؤكدا "التهديد، والعقوبات، والدعاية لن تجدي نفعا… جرب الاحترام، للشعب الإيراني، وللالتزامات الدولية".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال تعقيبا على دعوة ترامب للحوار غير المشروط مع إيران إن "تغير لغة السيد ترامب وعدم حديثه بلهجة التهديدات ضد الشعب الإيراني علامة على خيبة الأمل، لأن هذه التهديدات لم تجد نفعا".

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