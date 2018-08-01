ترامب: أشعر بأن إيران "ستتحدث معنا في وقت قريب جدا"

العالم - الاميركيتان

وقال ترامب "آمل في أن تسير الأمور بشكل جيّد بالنسبة إلى إيران. لديهم مشاكل كثيرة في الوقت الحالي (...) لديّ شعور بأنهم سيتحدثون إلينا في وقت قريب جدا... او ربما لا، ولا بأس بذلك ايضا".

وكان قد رفض مسؤولون رفيعو المستوى وقادة عسكريون في إيران دعوة ترامب لإجراء محادثات دون شروط مسبقة باعتباره "حلما دون قيمة"، قائلين إن كلماته تناقض أفعاله فيما يتعلق بمعاودة فرض العقوبات على طهران.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية مايك بومبيو يؤيد ما قاله ترامب عن استعداده لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيثر ناورت في مؤتمر صحفي مقتضب إن بومبيو قال في السابق إن ترامب يرغب في الاجتماع مع زعماء دوليين لحل المشكلات بما في ذلك مع المسؤولين الإيرانيين.