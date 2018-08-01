البث المباشر
سلطات الاحتلال تحكم على الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور بالسجن لمدة 5 أشهر بتهمة "كتابة قصيدة ضد جرائم الاحتلال"
مدفعية الجيش واللجان الشعبية تدك مواقع وتجمعات المرتزقة في جبل صلب
مصادر يمنية:استشهاد طفل وامرأة متأثرين باصابتهما امس بغارة استهدفت منزلا بمنطقة القد في مديرية رازح الحدودية بصعدة
مصادر يمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى على تجمعات المرتزقة بالساحل الغربي
مصادر يمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى علىى تجمعات المرتزقة بالساحل الغربي
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين بينهم مدير اذاعة محلية خلال حملة مداهمات بالضفة الغربية
مصدر عسكري يمني: إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات لمرتزقة تحالف العدوان في جبهة الشمايتين بمديرية الصلو في تعز
مراسل العالم: رفع علم السوري في مدينة نوى بريف درعا الشمالي الغربي، وسط تجمع شعبي حاشد
مراسل العالم: وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري يعقد اجتماعا مع مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في إطار الجولة العاشرة من محادثات أستانا المنعقدة في سوتشي
مراسل العالم: وصول حافلات إلى ممر قرية أوفانيا بريف القنيطرة، لإخراج الإرهابيين من بلدة جباتا الخشب إلى الشمال السوري

الجمعية العامة الفرنسية ترفض حجب الثقة عن حكومة مكرون

الجمعية العامة الفرنسية ترفض حجب الثقة عن حكومة مكرون
الأربعاء ٠١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

رفضت الجمعية العامة الفرنسية، مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة تقدمت بهما المعارضة على خلفية قضية بينالا المسؤول السابق في الإليزيه والمتهم بارتكاب أعمال عنف.

العالم- أوروبا

وهذه هي المرة الأولى التي لجأت فيها المعارضة إلى هذا الإجراء منذ الفوز الساحق الذي حققه إيمانويل ماكرون في 2017، وهي المرة الأولى أيضا منذ 1980 التي تناقش فيها مذكرتان لحجب الثقة في وقت واحد، كما أن هذه القضية هي أخطر أزمة سياسية تواجه ماكرون منذ انتخابه.

وتشكل المذكرتان بحجب الثقة فرصة لأحزاب المعارضة، من اليمين أو اليسار، لتعود إلى الحياة بعد فوز الرئيس في 2017.

ورد رئيس الحكومة إدوارد فيليب على خطابي نائبين عرضا المذكرتين الأول من حزب الجمهوريين (يمين) والثاني من الحزب الشيوعي (يسار).

وقبل أسبوع خرج ماكرون عن صمته أمام عدد من النواب والوزراء من حزبه، وقال "أنا المسؤول عن هذه القضية، أنا المسؤول وأنا وحدي"، متحدثا عن "زوبعة في فنجان".

المصدر: وكالات

تصنيف :

روابط ذات صلة

فرنسا.. أزمة سياسية نادرة بسبب فضيحة معاون ماكرون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

خرجت في ذات يوم الاحتفاء بخروج عهد التميمي ياسمين أبو سرور.. الأسيرة الفلسطينية المحررة التي لم تستقبلها الكاميرات!

بعد أسبوعين من بقائه في عرض البحر... تونس تسمح لمركب مهاجرين بالدخول إلى أحد موانيئها

تحالف الفتح يقدم مبادرة لتشكيل الحكومة في العراق

دروز سوريا جزء من المشهد الوطني في السراء والضراء

مجتمع يقرأ و يبني، شعار معرض دمشق الدولي الثلاثين للكتاب

حصاد الحريري في تياره: أزمة تولّد أزمات

لقاء عين التينة: رفض التشاطر والتعطيل

ما الذي تبقى لتعلن سوريا النصر؟

وئام وهاب يشعل مواقع التواصل برده على الحريري 

هكذا تروي أسيرة "تجاهلها الإعلام" معاناة الأسيرات في سجون الاحتلال

الداخلية المصرية تعلن مقتل 5 من حركة "حسم" في القليوبية

لبنانيون يرشدون العشرات من السلاحف الصغيرة نحو البحر

القضاء التركي يرفض رفع الإقامة الجبرية عن القس الأمريكي المحتجز

مسلّحو الغوطة يعودون من الشمال نادمين!

السعودية من تطرف الى آخر

خلال لقائه رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية.. السفير العماني في طهران: ايران دولة اقليمية مستقرة

تبعات الفوز بكأس العالم، تلاحق الفرنسيين

تصفية القرن تترنح على إيقاع انتصارات سوريا

العاروري على رأس وفد من حماس يصل القاهرة للقاء قيادة المخابرات

في إدلب .. الخوف يسري في العروق كتجلطات دموية 

الأکثر مشاهدة