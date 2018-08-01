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جريمة بشعة تهز مصر

جريمة بشعة تهز مصر
الأربعاء ٠١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة سمالوط شمال منطقة المنيا وسط مصر جريمة بشعة إذ أقدم تاجر خردة على إشعال النيران في مسكنه للتخلص من زوجته وأبنائه الـ3 بسبب خلافات زوجية.

العالم - مصر

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، تلقى أمس الثلاثاء إخطارا من عمليات النجدة بحريق بإحدى الوحدات السكنية بمدينه سمالوط، فانتقل الرائد أحمد لبيب، رئيس مباحث بندر سمالوط، إلى موقع الحادث، وتبين أن شخصا يدعى ميلاد م. ا.، 45 سنة، وهو تاجر خردة ومقيم ببندر سمالوط، قام بإشعال النيران في مسكن أسرته من خلال أسطوانة الغاز، ما أدى إلى مصرع زوجته، لوزا س. ع.، 35 سنة، وهي ربة منزل، وأطفاله الثلاثة، مادونا، 13 سنة، ومارينا، 15 سنة، وميخائيل، 11 سنة.

وجرى نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

المصدر: RT

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