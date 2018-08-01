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الداخلية المصرية تعلن مقتل 5 من حركة "حسم" في القليوبية

الأربعاء ٠١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن خمسة عناصر من حركة "حسم" قتلوا في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن التي داهمت مخبأهم لتوقيفهم في محافظة القليوبية شمال القاهرة.

العالم - مصر

وقالت الوزارة في بيان، مساء الثلاثاء، إن القتلى ينتمون إلى حركة "حسم" التي تؤكد السلطات الأمنية المصرية أنها تابعة لـ"جماعة الإخوان المسلمين" التي صنفت إرهابية منذ ديسمبر 2013.

وأكد البيان أن الخطة الأمنية الموضوعة لضبط الهاربين من عناصر حركة "حسم"، أسفرت عن ورود معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد صدور تكليفات من قيادات الحركة بالخارج لعناصرهم بالبلاد الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد.

وأضاف أنه تم تحديد عدد من العناصر القائمة على ذلك التحرك، مشيرة إلى أنه عند مداهمة المكان الذي كانوا يختبئون به في منطقة العبور بمحافظة القليوبية (30 كم شمال القاهرة) بادرت العناصر المسلحة بإطلاق الأعيرة النارية.

وبحسب البيان ذاته، اعتقلت قوات الأمن 5 عناصر في منطقة المرج بشرق القاهرة، ولم يحدد البيان متى حدثت المداهمات.

وظهرت "حركة سواعد مصر" المعروفة بالاختصار بكلمة "حسم" في 2014 وأعلنت تبنيها العديد من الاغتيالات في صفوف الشرطة المصرية.

المصدر: وكالات

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