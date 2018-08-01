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محلل ايراني: مواقف ترامب متقلبة وايران لا تقفل باب الحوار+فيديو

الأربعاء ٠١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال العضو السابق في لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني الدكتور نوذر شفيعي،ردا على دعوة ترامب للحوار من أن شخصية ترامب لها مواقف متغيرة ومترددة ولا أحد في العالم يعتمد على هكذا تصريحات

العالم-مراسلون

واضاف شفيعي أن  ترامب ميال كثيرا للمقابلة فقط وشخصيته التي هي من نوع الفا تميل لان تظهر امام الكاميرات وشاشات التلفزة وهو لايولي اهتماما لمن يقف معه وهو متزلزل الشخصية واضاف شفيعي ان بتصور ترامب، ان الانسحاب من الاتفاق النووي وطرح مسائل خاصة في الداخل الايراني وتوجيه ضغوط على ايران تشكل ارضية للتباحث مع ايران وفق مايريد الا أن هذه السياسة تقليدية والاساليب التي تتبع بالية وقديمة ولذلك هنالك شكوك في مدى مصداقية واشنطن بالحوار ونحن نسمع اصوات مختلفة تخرج من البيت الابيض ولذلك نحن في ايران لانأخد هذه المواقف والتصريحات بجدية كاملة.

وفي سياق اخر قال نوذر شفيعي ردا على سؤال حول تصريحات الناطق باسم الخارجية الايرانية التي قال فيها انه لامكان للتفاوض والحوار معم الادارة الامريكية وواشنطن اثبتت انها غير جديرة بالثقة ولاتعتبر طرفا مطمئنا، بان ايران لا تقفل باب الحوار وقال يبدو لي ان وبشكل اصولي ان المباحثات وحل الامور بشكل سلمي هي من احد السياسات التي تتبعها ايران على المستوى العالمي واضاف ايران قلقة حول المباحثات مع امريكا بعد انسحابها من الاتفاق النووي وايران لها الحق في وضع شروط وليس امريكا ولدى الشعب الايراني رؤيا سوداوية حول امريكا والامريكيون يسعون التصرف بشكل اعلامي والشعب الايراني شعب سياسي يفهم ما يفعله الامريكان واستبعد شفيعي من الوصول الى اتفاق مع امريكا بسبب موقفها وهي لاتظهر حسن نية.

وقال الدكتور شفيعي حول تصريحات الرئيس روحاني التي قالت ان طهران لاتسعى لاحداث توترات في المنطقة او عرقلة صادرات النفط، ان موقف ترامب بشان المفاوضات مع ايران لاينم عن قدرة الادارة الامريكية وكان ترامب يتصور بأن الضغوط الاقتصادية على ايران تؤدي الى فتور في الارادة السياسية لدى القادة الايرانيين لكنه فهم الآن بأنه تصور خاطئ، وكان ترامب يتصور بأنه إذا ايران لم تتمكن من بيع النفط كان يتصور بان تقبل ايران بالواقع لكن ايران قالت بانها اذا لم تتمكن من تصدير النفط لم يتمكن أحد من باقي بلدان المنطقة من تصدير نفطه ووصلت رسالة ايران الى ترامب وفهم بان ايران استطاعت من احداث شرخ بين اوروبا وامريكا مما بعث الى تغيير في مواقفه السابقة.

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