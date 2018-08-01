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خبير اقتصادي:

إيران تستطيع تحويل التهديدات الإقتصادية إلى فرصة

إيران تستطيع تحويل التهديدات الإقتصادية إلى فرصة
الأربعاء ٠١ أغسطس ٢٠١٨ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

أکد النائب الإيراني السابق والخبیر الاقتصادي محمد خوش جهره أن بنية إيران الاقتصادية تعد بنية قوية وأن الاقتصاد الإيراني قادر على مواجهة التدخلات الخارجية الغربية التي تسعى إلى زعزعته.

العالم - إيران

وفي اتصال هاتفي مع قناة العالم قال محمد خوش جهره "إن بنية إيران الاقتصادية تعد بنية قوية، وهذا ما يؤكده الخبراء الذين لا يتفقون مع السياسة الاقتصادية للبلاد."

واعتبر الخبیر الاقتصادي أن هذه البنية القوية تدعم الاقتصاد على رغم الضربات التي يتعرض لها بسبب التدخلات الخارجية الغربية، والتي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.

وأكد أن: الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد الإيراني والتي تسببت بتراجع قيمة العملة الوطنية في البلاد تشكل نوعا من الضغوطات على الشعب، ولكن هذا لا يعني انهيار الاقتصاد الإيراني.

وأكد خوش جهره أنه يمكن تحويل التهديد إلى فرص، معتبراً أن القرارات التي تتخذ لتفادي ما يشهده اقتصاد إيران من «حرب اقتصادية ونفسية» تشنّها الولايات المتحدة، يمكن أن تحوّلها إيران إلى فرصة في العمل على بناء اقتصاد مقاوم، بحسب دعوة قائد الثورة الاسلامية آيةالله السيد علي خامنئي.

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