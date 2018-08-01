موسكو: لقاء لافروف وبومبيو في سنغافورة يواجه صعوبات كبيرة

العالم - اوروبا

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال هناك صعوبات كبيرة في مطابقة جدولي أعمالهما".

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، بأنه لم تتم مناقشة زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو لروسيا، لكن من المحتمل أن يلتقي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال فعاليات دولية، مشيرا إلى أن كل ذلك يعتمد على تطابق جدولي أعمالهما.

الجدير بالذكر أن اجتماع وزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يعقد في سنغافورة من 30 تموز/ يوليو إلى 4 آب/ أغسطس، ومن المقرر مشاركة الوزيرين، الروسي والأميركي، في هذه الفعالية.