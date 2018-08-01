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السفير الايراني الجديد لدى بيروت: ندعم المعادلة الذهبية في لبنان

السفير الايراني الجديد لدى بيروت: ندعم المعادلة الذهبية في لبنان
الأربعاء ٠١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

وصف السفير الايراني الجديد لدى بيروت محمد جلال فيروزنيا مثلث الجيش والشعب والمقاومة بأنه يكفل الإستقرار واستتباب الأمن في لبنان، مؤكداً على دعم ايران لهذه المعادلة الذهبية اللبنانية.

العالم - لبنان

وقد وصل الى بيروت صباح اليوم الاربعاء، السفير الجديد للجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جلال فيروزنيا آتيا من طهران، لتقديم أوراق اعتماده الى المسؤولين اللبنانيين وتسلم مهامه الديبلوماسية.

وكان في استقبال فيروزنيا في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان ممثلا عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائبان علي المقداد وابراهيم الموسوي عن "حزب الله"، الوزير السابق وئام وهاب، توفيق متي وعلي حوماني عن وزارة الخارجية والمغتربين، مدير مكتب السيد علي السيستاني في لبنان حامد الخفاف، النائب السابق محمد برجاوي، ممثل حركة "حماس" في لبنان علي بركة، ممثل حركة "الجهاد الاسلامي" في لبنان احسان عطايا، رئيس الهيئة الادارية في "تجمع العلماء المسلمين" الشيخ حسان عبد الله وعدد كبير من المشايخ ورجال الدين وممثلي الاحزاب وشخصيات.

ورحب حمدان في كلمة ألقاها باسم الرئيس بري بالسفير الايراني الجديد، وقال: "بإسم الرئيس نبيه بري وحركة أمل وهذه الوجوه المشاركة التي تمثل قوي لبنانية وفلسطينية رسمية وشعبية ورجال اعمال من مختلف المناطق اللبنانية، نرحب بكم على الاراضي اللبنانية، وقد تعودنا دائما أن نحيي الجهود التي تبذلها الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه لبنان ودعم هذا البلد ارضا وشعبا ومؤسسات، وبالتالي نحن نؤكد دائما على هذا النهج الذي تسلكه الجمهورية الاسلامية الايرانية نحو لبنان بكل طوائفه، ودعما لحقنا في مقاومتنا وفي مواجهة الارهاب التكفيري والارهاب الصهيوني على حد سواء".

بدوره شكر السفير فيروزنيا مستقبليه في المطار وقال: "يطيب لي ان اتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الوافر من كل الاصدقاء الاعزاء والشخصيات السياسية والروحية والاقتصادية الكريمة التي شرفتنا اليوم في هذا الصباح الباكر".

أضاف: "انه لفخر كبير بالنسبة لي ان آتي اليوم الى الجمهورية اللبنانية الشقيقة كي اكون سفيرا لبلادي في هذا البلد العزيز والشقيق لبنان، وانا اعتقد ان هذه الحفاوة الكريمة في استقبالي اليوم، ان دلت على شيء انما تدل علي عمق العلاقات الاخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين ببعضهما البعض...".

وأكد فيروزنيا ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية لطالما وقفت الي جانب لبنان الشقيق في مختلف المراحل، وهي ستبقي على عهدها دائما بالوقوف الي جانب لبنان في كل المراحل وعلي جميع المستويات وسوف ندعم المقاومة اللبنانية الشريفة والممانعة سواء في لبنان او في فلسطين المحتلة، او في اي نقطة من نقاط هذه المنطقة". وحيا الجيش اللبناني، وقال: "كما عرفت الان فإن اليوم هو عيد الجيش اللبناني الباسل، فأنا اغتنم هذه المناسبة كي اتقدم بالتهنئة والتبريك من الجمهورية اللبنانية بهذا العيد الوطني، واسأل الباري عز وجل ان يأخذ بيد هذا الجيش الباسل لتحقيق المزيد من الانتصارات، ونحن نؤكد ونثمن الموقف الذي جاء في سياق كلمة الحاج حمدان، ان هذا المثلث الماسي الجيش والشعب والمقاومة يشكل ضمانة حقيقية للامن والهدوء والاستقرار في ربوع هذا البلد الشقيق، ولا شك اننا نؤيد هذا المثلث كي يبقى حيا ومستمرا على الدوام".

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