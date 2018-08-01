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مستشار روحاني لترامب: اوقفوا الحرب الاقتصادية ثم اطلبوا التفاوض!

مستشار روحاني لترامب: اوقفوا الحرب الاقتصادية ثم اطلبوا التفاوض!
الأربعاء ٠١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

صرح حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الايراني حسن روحاني بانه على اميركا اولا وقف حربها الاقتصادية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ثم طلب التفاوض معها.

العالم - ايران

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب آشنا: يبدو ان ظريف اعتبر انسحابكم من الاتفاق النووي يتعارض مع دعوتكم للتفاوض بلا شروط مسبقة. انكم باعلانكم اعادة الحظر قد شرعتم بحرب اقتصادية ضدنا. اوقفوا هذه الحرب ثم اطلبوا التفاوض. "بلا شروط مسبقة" يعني "من دون فرض الحظر".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكد الاثنين استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني بدون شروط مسبقة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عقد في البيت الأبيض، رد ترامب على سؤال عما إذا كان مستعدا للقاء روحاني، قائلا: "يمكنني لقاء أي واحد. أنا أؤمن بلقاءات".

وتابع: "بالطبع سألتقي مع الإيرانيين إذا كانوا يريدون اللقاء"، مضيفا أنه سيصر على عدم طرح أي شروط مسبقة لمثل هذا اللقاء.

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