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ألمانيا ترفع الحظر على لم شمل اللاجئين

ألمانيا ترفع الحظر على لم شمل اللاجئين
الأربعاء ٠١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

استأنفت ألمانيا اليوم الأربعاء لم شمل أسر بعض اللاجئين، ما أثار غضب جماعات يسارية ترى أن الحد الأقصى المسموح له بدعوة أقاربه وهو ألف شخص شهرياً عدد قليل، وغضب حزب يميني متطرف معارض للهجرة على إطلاقها.

العالم - اوروبا

وقال وزير الداخلية الالماني هورست زيهوفر في بيان «القاعدة الجديدة تمكننا من تحقيق توازن بين قدرة مجتمعنا على الدمج وبين الإنسانية والأمن. هذا عنصر مهم في استراتيجية الحكومة المتعلقة بالهجرة».

لكن حزب «الخضر» فضلا عن منظمات الرعاية الاجتماعية المسيحية تقول إن «القواعد الجديدة جائرة، إذ تضع معايير غير واضحة لاختيار الألف شخص شهريا».

ومن بين المعايير التي سيأخذها مسؤولون الهجرة في الاعتبار لاختيار من سيسمح لهم بدخول البلاد طول فترة الابتعاد وسن الأقارب الموجودين خارج ألمانيا، إضافة إلى الاعتبارات الصحية واعتبارات السلامة.

كما أن اللاجئين الذين بذلوا جهدا للاندماج في المجتمع من طريق دورات تعلم اللغة والتدرب والعمل ستكون لهم الأولوية في دعوة بقية أفراد أسرهم.

وقال حزب «البديل من أجل ألمانيا» المناهض للهجرة، إن «القواعد الجديدة ستشجع المزيد من المهاجرين على القدوم لألمانيا، سعيا للجوء».

وكتبت النائب عن حزب «البديل» أليس فايدل على «تويتر»: «في خضم أزمة الهجرة التي لا تنتهي في أوروبا، ترسل ألمانيا إشارة قاتلة باستئناف عمليات إعادة لم شمل الأسر».

ومسألة الهجرة والاندماج في المجتمع من الموضوعات الشائكة في ألمانيا، نظرا لأن هناك شخصا من كل أربعة أشخاص إما من مواليد بلدان غير ألمانيا أو أن أحد أبويه على الأقل ليس ألماني الأصل.

وكانت الحكومة علقت في العام 2016 الحق في استقدام أقارب الدرجة الأولى لطالبي اللجوء المتمتعين بحماية محدودة، في محاولة لتخفيف العبء عن القائمين على تسجيل تدفق قياسي للمهاجرين بلغ مليون مهاجر.

ولم يطبق الحظر على المتمتعين بوضع اللجوء الكامل، إذ يكفل لهم الدستور استقدام أسرهم.

وبعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها حزب مناهض للمهاجرين في انتخابات العام الماضي، اتفق حزب المستشارة أنغيلا مركل مع الحزب «الديموقراطي الاشتراكي»، شريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم، على تسوية تتضمن رفعاً جزئياً للحظر اعتبارا من الأول من آب/أغسطس 2018.

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