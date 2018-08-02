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غارديان: حملة جديدة لدعم السيسي

غارديان: حملة جديدة لدعم السيسي
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت صحيفة "غارديان" البريطانية أنه يجري تداول عريضة في مؤسسات رسمية تطلب إجراء تعديل دستوري يسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البقاء بمنصبه بعد انقضاء فترته الرئاسية الثانية.

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وأكدت الصحيفة أنها حصلت على صورة للعريضة من مسؤول مصري بارز لم تسمه، موضحة أن هذه الوثيقة التي أعدت في إطار حملة جديدة داعمة للرئيس تدعو إلى إدخال تعديل في المادة الـ140 من دستور البلاد بغية السماح للسيسي بالترشح لولاية ثالثة.

وذكرت الصحيفة أن الموقعين على العريضة يذكرون فيها أسماءهم ورقم بطاقاتهم.

وأشارت "غارديان" إلى أنه من غير الواضح الآن مدى انتشار العريضة وعدد الموقعين عليها.

ولم تعلق السلطات المصرية على موضوع العريضة التي تحدثت عنها الغارديان، كما لم تتناول أية وسيلة إعلام مصرية هذا الأمر.

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