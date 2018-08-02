غارديان: حملة جديدة لدعم السيسي

العالم-مصر



وأكدت الصحيفة أنها حصلت على صورة للعريضة من مسؤول مصري بارز لم تسمه، موضحة أن هذه الوثيقة التي أعدت في إطار حملة جديدة داعمة للرئيس تدعو إلى إدخال تعديل في المادة الـ140 من دستور البلاد بغية السماح للسيسي بالترشح لولاية ثالثة.



وذكرت الصحيفة أن الموقعين على العريضة يذكرون فيها أسماءهم ورقم بطاقاتهم.

وأشارت "غارديان" إلى أنه من غير الواضح الآن مدى انتشار العريضة وعدد الموقعين عليها.

ولم تعلق السلطات المصرية على موضوع العريضة التي تحدثت عنها الغارديان، كما لم تتناول أية وسيلة إعلام مصرية هذا الأمر.