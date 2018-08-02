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تفكيك عصابات تهريب وتزوير عملات اجنبية ومسكوكات ذهبية

تفكيك عصابات تهريب وتزوير عملات اجنبية ومسكوكات ذهبية
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الامن الايرانية عن تفكيك 4 عصابات لتهريب و تزوير العملات الاجنبية والمسكوكات الذهبية.

العالم - ايران

وأوضحت الوزارة في بيان ، أن مديرية الامن بمحافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب) وبعد تحريات وعمل استخباراتي تخصصي وبالتنسيق مع الجهات القضائية، فككت عصابتين لتهريب العملة والذهب، وعصابتين أخريين لتزوير المسكوكات الذهبية والعملات الاجنبية ( دولار- يورو- ليرة – دينار عراقي)، كانت تمتد نشطاتها في آذربايجان الغربية وطهران وبعض المحافظات الاخرى في البلاد.

وأكد البيان أن العملية الامنية أسفرت عن اعتقال 15 شخصا من افراد هذه العصابات وضبط أكثر من 500 الف من انواع العملات الاجنبية (يورو- دولار- ليرة)، إضافة الى عملات مزورة شملت نصف مليون دولار اميركي و122 مليون دينار عراقي، ومصادرة جميع المعدات والادوات المستخدمة في عمليات التزوير.

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