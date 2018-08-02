البث المباشر
العفو الدولية تدعو أنقرة إلى وقف "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في عفرين شمالي سوريا
الخارجية التركية تؤكد أن قرار العقوبات الأميركية سيلحق ضررا كبيرا بجهود إعادة العلاقات بين البلدين
الخارجية التركية: أنقرة سترد على موقف أميركا "العدائي"
وزارة الخارجية التركية تندد بقوة بقرار العقوبات الأميركية وتدعو الحكومة الأميركية إلى التراجع عن قرارها الخاطئ
البيت الابيض يوضح ان دعوة ترامب الى انهاء تحقيق مولر هي "رأي وليست أمرا"
وزارة الخزانة الأميركية تقول إن العقوبات على تركيا تستهدف وزيري العدل والداخلية
البيت الأبيض يقول ان أميركا ستفرض عقوبات على مسؤولين أتراك بسبب احتجاز قس أميركي
البيت الأبيض يقول أميركا ستفرض عقوبات على مسؤولين أتراك بسبب احتجاز قس أميركي
رويترز: ملك المغرب يعزل وزير الاقتصاد والمالية
وحدات من الجيش العربي السوري تحرر بلدة القصير بريف درعا الشمالي الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي داعش فيها

انتاج الطاقة الشمسية في مصر وتحديات غلاء التكلفة +فيديو

الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

نظرا لما تتمتع به مصر من شمس ساطعة معظم اوقات العام اتجه البعض لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باعتبارها طاقة نظيفة لا تنضب، كما أن عمرها الافتراضي طويل يصل لاكثر من عشرين عاما، لكن الفكرة لم تلق رواجا كبيرا بين المواطنين نظرا لإرتفاع كلفتها، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لإنتاج كيلو واط من لوحات الطاقة الشمسية حوالي الف دولار.

العالممراسلون

بعيدا عن قلب القاهرة المزدحم ثمه بيوت تنعم بسطوع الشمس طوال ساعات النهار حيث قرر البعض الاستفادة من هذا المصدر المتجدد للطاقة فكست الواح الطاقة الشمسية قمم المباني .

الحكومة المصرية وضعت شروطا لانشاء محطات التوليد والتعاقد مع المواطنين المنتجين للكهرباء  من الطاقة الشمسية وعمليا يعد اصحاب الدخول المرتفعه اكثر الفئات المستفيدة.

خبراء في مجال الطاقه اكدوا ان الشمس تسطع في مصر بمعدل اكثر من خمس ساعات يوميا لكن الاعتماد على الطاقة الشمسية في مصر لايتخطي واحد بالمائة. 

وتشجع الدولة المصرية المواطنين لاتخاذ خطوات لاقامة مشروعات بمجال الطاقة الشمسيه ومن الممكن ان يصل عائد المواطن سنويا نحو اثنين وعشرين بالمائة اذا ما اقيمت محطات طاقة شمسية علي اسطح مائتي الف منزل على مستوي البلاد.

روابط ذات صلة

مصر تفتتح أولى محطات الطاقة الشمسية بأسوان

بالفيديو/ أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية في العالم

الطاقة الشمسية في ايران ودورها في حل مشكلة التلوث

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

انتاج الطاقة الشمسية في مصر وتحديات غلاء التكلفة +فيديو

قائد بحرية الجيش الايراني.. اربع غواصات ومدمرتان ستنضم الى اسطول الجنوب

تدشين خط بحري مباشر بين قطر والمغرب قريبا

الخارجية الايرانية تستدعي السفير الطاجيكي في طهران

غارديان: حملة جديدة لدعم السيسي

هذا ما امر به الاعرجي حول تزوير جوازات منتخب الناشئين

ضبط شحنة اسلحة في شرق ايران تعود لزمر مناوئة

تفكيك عصابات تهريب وتزوير عملات اجنبية ومسكوكات ذهبية

بعد سريلانكا.. وزير خارجية ايران يصل سنغافورة

وزير الداخلية: لن نسمح للأعداء أن يحققوا أهدافهم

لاريجاني: دور روسيا كان جيدا في الاتفاق النووي

في تطورات المنطقة.. عبداللهيان: الارهابيون والصهاينة هم الخاسر الاكبر

هل انتهت الحرب السورية؟

الحوثي يضع مبادرة لإحلال السلام.. هل سيخرج تحالف العدوان من الوحل الذي سقط فيه؟

الجنوب السوري... من حزام امان للصهاينة الى خط نار على طول الحدود

ماهي الخطة الجديدة في سوريا؟ خميس يجيب..

وزير العدل التركي: لا أملك قرشا واحدا في الولايات المتحدة!

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على الميزانية الدفاعية بقيمة 716 مليار دولار

الاحتلال يشدد حصار غزة ويمنع إدخال الوقود والغاز

مسؤول أردني: فتح معبر جابر مع سوريا يزيد حجم الصادرات

الأکثر مشاهدة