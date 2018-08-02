انتاج الطاقة الشمسية في مصر وتحديات غلاء التكلفة +فيديو

العالم – مراسلون

بعيدا عن قلب القاهرة المزدحم ثمه بيوت تنعم بسطوع الشمس طوال ساعات النهار حيث قرر البعض الاستفادة من هذا المصدر المتجدد للطاقة فكست الواح الطاقة الشمسية قمم المباني .

الحكومة المصرية وضعت شروطا لانشاء محطات التوليد والتعاقد مع المواطنين المنتجين للكهرباء من الطاقة الشمسية وعمليا يعد اصحاب الدخول المرتفعه اكثر الفئات المستفيدة.

خبراء في مجال الطاقه اكدوا ان الشمس تسطع في مصر بمعدل اكثر من خمس ساعات يوميا لكن الاعتماد على الطاقة الشمسية في مصر لايتخطي واحد بالمائة.

وتشجع الدولة المصرية المواطنين لاتخاذ خطوات لاقامة مشروعات بمجال الطاقة الشمسيه ومن الممكن ان يصل عائد المواطن سنويا نحو اثنين وعشرين بالمائة اذا ما اقيمت محطات طاقة شمسية علي اسطح مائتي الف منزل على مستوي البلاد.