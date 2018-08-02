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واشنطن تطالب موسكو بوقف محاولات تقويض ديمقراطيتها

واشنطن تطالب موسكو بوقف محاولات تقويض ديمقراطيتها
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

طالبت الخارجية الأمريكية روسيا ودول أخرى بوقف محاولاتها المزعومة لنسف الديمقراطية وإحداث انقسام في المجتمع الأمريكي.

العالم - الأمريكيتان

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت في بيان لها أمس الأربعاء: "كما أكد الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو مرارا، فإن الولايات المتحدة لن تتهاون مع محاولات دول أخرى، بما فيها روسيا، لتقويض المؤسسات والعمليات الديمقراطية في بلادنا".

وأعرب البيان عن ترحيب واشنطن بقرار الفيسبوك إلغاء حسابات كانت تدار من الخارج، باعتبارها تمثل "جزءا من حملة خارجية أوسع تستهدف النيل من قوة أمريكا وتهدد نمط حياتنا"، حسب البيان.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع كشف الفيسبوك عن محاولات للتأثير على الانتخابات التشريعية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه تم إلغاء جميع الحسابات المشبوهة.

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