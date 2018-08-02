انتاج 650 ألف برميل من المكثفات الغازية يوميا في حقل بارس الجنوبي

العالم - ايران

وقال هادي هاشم زادة فرهنك: يتم في الوقت الحاضر انتاج اكثر من 650 ألف برميل من المكثفات الغازية، وأكثر من 10 آلاف طن من الايثان، وأكثر من 10 آلاف طن من الغاز المسال وقرابة 1800 طن من الكبريت في مجمع غاز بارس الجنوبي يوميا.

وأضاف: ان الانتاج اليومي للمنتجات الغازية الهامة بما فيها المكثفات الغازية في مجمع بارس الجنوبي، أدى الى ان يوفر هذا المجمع 70 بالمائة من سلة الطاقة في البلاد.

وأوضح ان هذا المجمع يقوم حاليا بتغذية 10 مصافي للغاز، وقريبا سيقوم بتغذية المصفيين الحادي عشر والثاني عشر، ضمن مشاريع تطوير المراحل 13 و22 و23 و24 لحقل بارس الجنوبي.

الجدير بالذكر، انه من مجموع 24 مرحلة من مشاريع تطوير حقل غاز بارس الجنوبي، تم تدشين 18 مرحلة حتى الآن. ووفق احصاءات جمارك منطقة بارس الاقتصادية للطاقة، فقد تم حتى الآن تصدير ما مجموعه 3 ملايين ألف طن من المكثفات الغازية المنتجة في مصافي بارس الجنوبي خلال الأشهر الأربعة الاولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار/مارس 2018)، ما يشكل اكثر من 29 بالمائة من صادرات هذه الجمارك.