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العبودية في بريطانيا..

مسيرة تطالب بتعويضات للسود عن حقبة العبودية +فيديو

الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

طالب محتجون في مسيرة نحو البرلمان البريطاني بلجنة تحقيق في الضرر المتواصل والناجم عن العبودية للسود. وجاءت المسيرة بالتزامن مع ذكرى إقرار قانون إلغاء العبودية في جميع أنحاء المستعمرات البريطانية قبل نحو قرنين..

العالممراسلون

حقبة العبودية وتداعياتها إلى يومنا هذا.. قاسمٌ مشترك للمجتمعين هنا في لندن.. قبل الانطلاق في مسيرة سنوية هي الخامسة..

هؤلاء عانى أسلافهم من العبودية.. ويطالبون اليوم في احتجاجهم بتعويضات.. عن تلك الحقبة المريرة من الاستعمار.. في إفريقيا ومنطقة الكاراييبي..  لكنهم يطالبون أيضا.. بتصحيح عبء تلك الحقبة عليهم اليوم..

وتقول جندايي سيرواه المنظمة للمسيرة: عندما نتحدث عن الإعتقال المتوقع ووحشية الشرطة وتمثيلنا المفرط في الصحة العقلية والاستبعاد من المدارس، وقضايا أخرى تمس بالسود يوميا، فإننا نرى هذه الأمور نتيجة لإرث حقبة العبودية.

المسيرة إلى البرلمان جانب من النضال.. لإنهاء تركة العبودية التي لا تزال.. بشيء من التمييز يقول المنظمون.. وليست الحركةَ النضالية بأكملها..  ومرة أخرى يجمع المحتجون عريضة.. يريدون بها تصحيح إرث

ويقول أبو راهتاتا الصحفي براديو غالاكسي: النضال مستمر في أيام أخرى وليس فقط في هذا اليوم. هذا يوم يتعلق بالتعويضات وبإحياء محرقة العبودية لأجدادنا. وهذا لا يمكن إنكاره كما لو أن أحدا مثلا أنكر محرقة اليهود سيتم عزله عن المجتمع.

مسيرة هذا العام تميزها.. فضيحة محاولة ترحيل أبناء المهاجرين من الكراييبي.. رغم أن آباءهم قدِموا قبل عقود بجوازات سفر بريطانية.. وأسهموا في البناء والتشييد..

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