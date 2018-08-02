إيران تنضم لمعاهدة صداقة وتعاون "تاك" لجنوب شرق آسيا

العالم - ايران

وبتوقيع الجمهورية الاسلامية الايرانية على هذه المعاهدة، يمكنها الاستفادة من طاقات القوة الاقتصادية الخامسة في العالم لتطوير علاقاتها الاقتصادية.

وحضر حفل التوقيع على وثيقة المعاهدة بمقر "اكسبو" غربي سنغافورة، السفير الإيراني جواد انصاري، وجميع وزراء خارجية الدول العشر لرابطة "آسيان"، وهي سنغافورة وماليزيا والفلبين وإندونيسيا وميانمار وكمبوديا ولاوس وفيتنام وبروناي وتايلندا.

كما وقع جميع وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا الاعضاء في رابطة 'آسيان' على هذه الوثائق.

وتضم الرابطة عشر دول وهي بروناي، كمبوديا، أندونيسيا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سنغافورة، وتايلند، فيتنام، وتعتبر بمثابة منتدى اقتصادي يهدف إلى الاسراع بوتيرة النمو الاقتصادي بجنوب شرق آسيا، إلى جانب إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.