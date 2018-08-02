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هذا موقف ظريف من العقوبات الاميركية على وزيرين تركيين

هذا موقف ظريف من العقوبات الاميركية على وزيرين تركيين
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف فرض العقوبات الاميركية على وزيري الداخلية والعدل التركيين بانه "غير شرعي" ومؤشرا اخر على ادمان الولايات المتحدة على سياسات فرض الضغوط والحظر.

العالم - ايران

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف: ان فرض العقوبات الاميركية اللاشرعية ضد وزيرين في تركيا، الدولة الحليفة لاميركا، لا يثبت فقط سياسة الحكومة الاميركية في فرض الضغوط والابتزاز بدلا عن النهج الديبلوماسي، بل يعد مؤشرا ايضا الى انه لا حدود لادمانها على فرض الحظر.

وكانت واشنطن قد اعلنت أمس فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين رداً على ما وصفته استمرار اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية أنه تمت مصادرة ممتلكات الوزيرَين التركيَين وأصولهما.

ومنعت إدارة دونالد ترامب أيضاً أي مواطن أميركي من القيام بأعمال معهما.

وقد توعدت أنقرة أمس الولايات المتحدة بإجراءات عقابية إثر عقوبات فرضتها واشنطن على وزيرين العدل والداخلية التركيين "عبدالحميد كل" و"سليمان سويلو".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: «لا شك في أن هذا سيضر بشكل كبير بالجهود البناءة التي تُبذل لحل المشاكل بين البلدين». وأضافت: «سيكون هناك رد فوري على هذا الموقف العدائي».

وتابعت وزارة الخارجية التركية: «إننا ندعو الإدارة الأميركية إلى العودة عن هذا القرار الخاطئ».

وتتهم أنقرة القس الأميركي بممارسة أنشطة «إرهابية» والتجسس، ووضعته قيد الإقامة الجبرية قبل أسبوع بعد اعتقاله عاماً ونصف عام.

 

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