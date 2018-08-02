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مراجع الدين يدعون للتصدي بحزم للفساد الاقتصادي

مراجع الدين يدعون للتصدي بحزم للفساد الاقتصادي
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

دعا مراجع الدين في ايران، الحكومة والسلطة القضائية والجهات المعنية الاخرى للتصدي بحزم للفساد الاقتصادي والعابثين باقتصاد البلاد.

العالم - ايران

وقال المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني خلال استقباله الیوم في مدينة قم جنوب العاصمة طهران حشدا من الطلبة الجامعيين، ان البعض يستغل الاوضاع الراهنة لذا ينبغي التصدي لكل من يعبث باقتصاد البلاد ويؤدي الى تفاقم مشاكل الشعب ومحاسبتهم كخونة.

واضاف، بما ان الشعب الايراني شعب مؤمن ومحب للثورة وعارف للاعداء فانه سوف لن يوفر الارضية ابدا لاميركا واذنابها.

وادان اي تفاوض مع اميركا وقال، انه كيف يمكن للبعض الذين يرون كل هذا الظلم والاجرام من جانب اميركا ليتحدثوا من ثم عن الحوار معها؟ .

من جانبه اكد المرجع الديني ناصر مكارم شيرازي ضرورة ان تتصدى السلطة القضائية بكل حزم وسرعة للمفسدين الاقتصاديين وعدم اطالة مرافعات المحاكم الخاصة بها، مشددا على انه لو تمت محاكمة عدد من العابثين باقتصاد البلاد على وجه السرعة ومصادرة اموالهم وانزال اشد العقاب بحقهم فان الاوضاع ستتغير.

وصرح بان الشعب يريد قضاة شجعانا وحازمين يعملون سريعا على انهاء الاوضاع الراهنة وتحسين اقتصاد البلاد وتحقيق الرفاهية للمواطنين.

 

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