تواطؤ نتنياهو وبن سلمان في باب المندب

العالم - ايران

الخبر : حذر كيان الاحتلال الاسرائيلي ايران من تداعيات اغلاف باب المندب في البحر الاحمر.

التحليل : في حين اوقفت السلطات السعودية تصدير النفط الخام من باب المندب بهدف التاثير على الراي العام العالمي، وذلك بعد استهداف احدى سفنها الحربية في باب المندب ، خرج اليوم رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ليكمل هذا المخطط ويحذر ايران من تداعيات اغلاق هذا الممر المائي . ومن هنا انكشف التواطؤ بين السعودية والكيان الاسرائيلي وبات واضحا اكثر مما سبق.

-في حين ان 18 بالمائة من نفط الاسواق العالمية يمر عبر مضيق هرمز وان هذه النسبة هي لا تتعدى 5 بالمائة عبر باب المندب فان تركيز نتنياهو على هذه المسالة امر مثير للريبة وجدير بالاهتمام.

-رغم ان ايران لا ترغب باقامة علاقات مع امريكا، ولكن بن سلمان ونتنياهو يشعران بالقلق حيال التصريحات الاخيرة لترامب فيما يخص الحوار مع ايران ، و نظرا لانهما من اهم حلفاء الولايات المتحدة فانهما يكشفان عن هواجسهما المشتركة في اطار اطلاق مثل هذه الرسائل . طبعا ان القلق الذي يشعر به رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي هو في الحقيقة الاعلان عن القلق حيال قوة واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.