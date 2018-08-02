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إغلاق برج إيفل لهذا السبب

إغلاق برج إيفل لهذا السبب
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أضرب العاملون في برج إيفل نزاع بسبب الطوابير الطويلة في المزار السياحي الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس.

العالم - أوروبا

ووصلت المحادثات بين الكونفدرالية العامة للعمل وإدارة البرج بشأن نظام دخول جديد، يقول العمال إنه مسؤول عن طوابير زوار "مرعبة"، إلى طريق مسدود مساء الخميس وأغلق البرج في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش).

وقال مسؤولون نقابيون إن النظام الجديد، الذي بدأ اعتبارا من يوليو تموز في تخصيص مصاعد منفصلة لأنواع مختلفة من حاملي التذاكر، مرهق للعمال الذين يضطرون للتعامل مع السياح المحبطين.

وقالت إدارة الموقع إن أشهر الصيف دائما ما تكون مزدحمة.

وكل عام يصعد أكثر من ستة ملايين سائح البرج البالغ ارتفاعه 342 مترا وهو أشهر مقصد سياحي في العاصمة.

المصدر: وكالات

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