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كواليس العقوبات المفروضة على وزيرين تركيين 

كواليس العقوبات المفروضة على وزيرين تركيين 
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

الخبر واعرابه

العالم - تركيا

الخبر: فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين بذريعة تورطهما في اعتقال قس امريكي يدعي اندرو برانسون .

التحلیل:

-تصاعد وتيرة الضغوط الامريكية على تركيا خلال الاسابيع الاخيرة، يبدو انها في الحقيقة جاءت بسبب امتناع اردوغان عن الرضوخ للعقوبات الترامبية ضد ايران وليس بسبب اعتقال القس الامريكي.

- دعم امريكا لاكراد سوريا ورفضها اعادة المعارض التركي المقيم في امريكا فتح الله غولن  الى تركيا من جهة، ونية تركيا شراء منظومة اس 400 الى جانب قضية القس الامريكي هي غيض من فيض الملفات المفتوحة للنقاش بين البلدين. ولكن تصدر قضية برانسون لسائر القضايا العالقة بين البلدين في حين ان هذا القس اعتقل منذ عام 2016 يكشف عن ان مسألة عدم ترحيب اردوغان بالحظر الاحادي الامريكي المفروض على ايران هو السبب الرئيسي لاستياء امريكا وبالتالي فرضها عقوبات على وزيرين تركيين. 

- يعتقد البعض ان ضغوط ادارة ترامب ضد تركيا والتي تأتي بذريعة القس ولكنها في الحقيقة تهدف الى ارغام تركيا على التبعية لامريكا بتطبيق العقوبات على ايران، ستحل بتسليم المعارض التركي فتح الله غولن . هذا في حين اثبتت التجارب المختلفة خلال العامين الماضيين بان ترامب مدمن على العقوبات وان "ماكنة حظره" لا تقف عن اي حدود، وطبعا لا يخفى بان نقاط الخلاف بين تركيا وامريكا هي كثيرة جدا.

 

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