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وزير الداخلية الايراني: اميركا لاتجرؤ على مواجهة ايران عسكريا

وزير الداخلية الايراني: اميركا لاتجرؤ على مواجهة ايران عسكريا
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الداخلية الايراني ان اميركا لاتجرؤ ابدا على مواجهة ايران عسكريا ولو بدأت بالحرب فلن تكون الناهية لها ولايمكنها ايضا ان ترسم مداها.

العالم - ايران

وقال "عبدالرضا رحماني فضلي" اليوم الخميس في اجتماع لجنة عمل الاقتصاد المقاوم في اذربايجان الغربية ان الساسة الاميركان يحاولون اليوم مواجهة ايران عسكريا واجتماعيا واقتصاديا لكنهم مدركين تماما انهم غيرقادرين علي تحقيق اي شي في المجال العسكري. 

وحول الحوار مع اميركا قال ان ايران طالما كانت لاتثق باميركا ولايمكنها ان تتحاور مع اناس كذابين ناكثين للعهد قائلا ان عودة اميركا الى الاتفاق النووي والاعتذار للعالم هو شرط الحوار معها. 

ووصف اثارة التوترات الاجتماعية بانها احد اهداف اميركا وقال انهم (الاميركان) يعتقدون انهم قادرون على الاخلال بالوضع الايراني وانطلاقا من هذه الاوهام يعقدون اجتماعات للمعارضة بشان مستقبل ايران لكن جميع هذه المؤامرات مصيرها الفشل. 

وقال رحماني فضلي ان الشعب الايراني قادر على التصدي لاطماع الاعداء ونزعتهم التوسعية مؤكدا بذلك ان سر انتصار ايران يكمن في اهتمام جميع ابناء الشعب بتطور البلاد. 

ووصف الجمهورية الاسلامية بانها بلد مقتدر داعم للمظلومين في المنطقة وواقف بوجه الاستعمار قائلا ان ايران بما لديها من نخبة وامكانات هائلة قادرة على افشال جميع المؤامرات والمضي قدما نحو تحقيق اهدافها السامية. 

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