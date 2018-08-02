البث المباشر
ناطق وزارة الصحة اليمنية: تم استهداف سيارات إسعاف بشكل متعمد أمام بوابة مستشفى الثورة العام في الحديدة
مصادر يمنية: وصول 28 شهيدا لمستشفى الثورة و14 شهيدا لمستشفيات اخرى جراء غارات تحالف العدوان على الحديدة
مراسل العالم: استشهاد وإصابة أكثر من 80 مواطنا بغارات لطيران تحالف العدوان على الحديدة اليمنية
مصادر طبية يمنية: استشهاد 26 وإصابة 35 في ضربات جوية لتحالف العدوان على ميناء صيد وسوق للأسماك في الحديدة
مراسل العالم: سقوط 37 بين شهيد وجريح في حصيلة أولية جراء غارة طيران تحالف العدوان على بوابة مستشفى الثورة بالحديدة
مراسل العالم: شهداء وجرحى في غارة لطيران تحالف العدوان السعودي استهدفت بوابة مستشفى الثورة بمدينة الحديدة
وزير الخارجية الايراني: الادارة الاميركية الحالية اثبتت انها لا تفي بالتزاماتها ولا معنى لاي حوار ايراني اميركي بهدف اللقاء فقط
الدفاع الروسية: الجيش السوري بدعم من الحلفاء تمكن من تحرير السويداء ودرعا والقنيطرة من الإرهابيين
الدفاع الروسية: المساعدات الإنسانية الغربية كانت تصل إلى الإرهابيين وليس إلى المدنيين في سوريا
ا ف ب: منظمات مدنية تتهم الولايات المتحدة بالمعاملة اللاانسانية للمهاجرين المحتجزين في سجن فدرالي بولاية كاليفورنيا

في حوار مع قناة العالم..

هذا ما قاله رئيس لجنة الامن القومي حول الوساطة بين ايران وامريكا

هذا ما قاله رئيس لجنة الامن القومي حول الوساطة بين ايران وامريكا
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

اشار رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامية حشمت الله فلاحت بيشة الى ان عمان بذلت جهودا للوساطة بين ايران وامريكا كما هو ديدنها الا ان الخلافات بين البلدين واضحة الى درجة انها لا تحتاج الى وساطة .

العالم - ايران

واضاف فلاحت بيشة في مقابلة مع قناة العالم ضمن برنامج "من طهران" ستبث لاحقا، الى ان الجانبين الايراني والامريكي ان توصلا الى قناعة بانه يمكنهما الاتفاق فيما بينهما تاسيسا على صيانة مصالحهما الوطنية فان هذا الامر سيحدث، هذا اولا . 

وتابع قائلا : الحقيقة الثانية هي انه ولاول مرة على مر التاريخ يسعى العالم باجمعه لازالة التوتر السائد بين ايران وامريكا باستثناء بعض الاطراف مثل الكيان الصهيوني الذي يحاول تازيم الاوضاع واستغلالها خدمة لماربه وتهويد الاراضي المحتلة . فالاتحاد الاوروبي والصين وروسيا وحتى المنظمات الدولية تعتقد بان على البلدين اطلاق حوار ثنائي في اطار مناخ دبلوماسي.  

وحول الدور الاقليمي ايران ونفوذها في بعض الدول اكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي ان التواجد الايراني في بعض الدول هو تواجد مشروع جاء بطلب من تلك الدول التي تواجه ازمات وقال : ان نفوذ وبعكس النفوذ الامريكي المبني على القوة القاهرة واحتلال الدول، هو نفوذ مشروع صان سيادة بعض الدول على اراضيها في احلك الظروف .

واشار الى ان دعم ايران حال دون تقسيم بعض الدول وانها نجحت في تسوية ازمات لا يمكن لاي دولة تسويتها سوى القوى العظى واضاف : ان الامريكيين يشعرون باستياء شديد حيال هذا الامر ، وما يطرحونه فيما يخص زعزعة الداخل الايراني لاشغالها بنفسها يهدف الى انسحاب ايران من دشمها الاستراتيجية تلك ، وانا اعتقد بان الايرانيين لديهم باع طويل في مجال المزج بين عناصر القوة في الخارج مع عناصر القوة في الداخل والاستمرار في صمودهم .

روابط ذات صلة

لجنة الامن القومي البرلمانية في إيران تستلم تقريرا حول الاتفاق النووي

لجنة الامن القومي البرلمانية تدرس المقترحات الاوروبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

في حوار مع قناة العالم.. هذا ما قاله رئيس لجنة الامن القومي حول الوساطة بين ايران وامريكا

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

تقرير خاص.. الكيان الاسرائيلي يوسع الحواجز العسكرية في القدس(فيديو)

بالفيديو...الجيش السوري ينتشر في منطقة فك الاشتباك مع الكيان الإسرائيلي

قطاع غزة ... عندما يقاوم الكف المخرز

فشل إطلاق صاروخ باليستي أمريكي يفتح تحقيقا عسكريا

تقرير خاص.. موسكو تنشر قوات بالجولان السوري المحتل والامم المتحدة تسير دوريات(فيديو)

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:43 بتوقيت غرينتش

صور/مجزرتان للعدوان بالحديدة..سقوط أكثر من 80 بين شهيد وجريح

سرقة قرنية تثير جدلا في مصر..بالتفاصيل

تصعيد التواترات بين السعودية و المغرب..كواليس الغاء الملك سلمان قضاء عطلته بطنجة

خطوة جديدة في إدلب تقصي الجولاني!

الاتفاق النووي .. محور المحادثات الهاتفية بين ظريف ولودريان

منذ 6 سنوات.... هذا ما حدث في منطقة الفصل بين سوريا والاراضي المحتلة!

البرلمان الايراني يبحث مشروع تشديد مكافحة الفساد الاقتصادي

دعوات الى الثورة ضد النظام الحاكم في السعودية

نقلا عن مصادر رئيس السلطة يقيل عيسى قراقع من منصبه .. والسبب !!

بعد سوتشي.. إدلب على طريق درعا

بالفيديو : حرائق مندلعة في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

تحالف "الفتح" يؤجل تظاهرة يوم غد إلى إشعار آخر ..ما السبب؟

الأکثر مشاهدة