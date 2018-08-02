هذا ما قاله رئيس لجنة الامن القومي حول الوساطة بين ايران وامريكا

العالم - ايران

واضاف فلاحت بيشة في مقابلة مع قناة العالم ضمن برنامج "من طهران" ستبث لاحقا، الى ان الجانبين الايراني والامريكي ان توصلا الى قناعة بانه يمكنهما الاتفاق فيما بينهما تاسيسا على صيانة مصالحهما الوطنية فان هذا الامر سيحدث، هذا اولا .

وتابع قائلا : الحقيقة الثانية هي انه ولاول مرة على مر التاريخ يسعى العالم باجمعه لازالة التوتر السائد بين ايران وامريكا باستثناء بعض الاطراف مثل الكيان الصهيوني الذي يحاول تازيم الاوضاع واستغلالها خدمة لماربه وتهويد الاراضي المحتلة . فالاتحاد الاوروبي والصين وروسيا وحتى المنظمات الدولية تعتقد بان على البلدين اطلاق حوار ثنائي في اطار مناخ دبلوماسي.

وحول الدور الاقليمي ايران ونفوذها في بعض الدول اكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي ان التواجد الايراني في بعض الدول هو تواجد مشروع جاء بطلب من تلك الدول التي تواجه ازمات وقال : ان نفوذ وبعكس النفوذ الامريكي المبني على القوة القاهرة واحتلال الدول، هو نفوذ مشروع صان سيادة بعض الدول على اراضيها في احلك الظروف .

واشار الى ان دعم ايران حال دون تقسيم بعض الدول وانها نجحت في تسوية ازمات لا يمكن لاي دولة تسويتها سوى القوى العظى واضاف : ان الامريكيين يشعرون باستياء شديد حيال هذا الامر ، وما يطرحونه فيما يخص زعزعة الداخل الايراني لاشغالها بنفسها يهدف الى انسحاب ايران من دشمها الاستراتيجية تلك ، وانا اعتقد بان الايرانيين لديهم باع طويل في مجال المزج بين عناصر القوة في الخارج مع عناصر القوة في الداخل والاستمرار في صمودهم .