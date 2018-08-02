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اصابة 22 شخصا بانفجار مجهول المصدر في مشهد 

اصابة 22 شخصا بانفجار مجهول المصدر في مشهد 
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد عمليات الاطفاء في مدينة ان انفجارا مجهول المصدر ادى الى اصابة 22 شخصا في مدينة مشهد .

العالم - ايران

واضاف مهدي رمضاني انه وبعد الاعلان عن الانفجار الذي وقع في منطقة جمن بمشهد توجه الخبراء الى مكان الحادث حيث تبين ان شخصا من الذين يجمعون النفايات عثر على جسم مجهول وعبث به ما ادى الى انفجاره .

واوضح رمضاني ان الانفجار ادى الى تسرب غاز ادى الى اصابة 19 شخصا كانوا يتواجدون قرب المنطقة فضلا عن الشخص الذي عبث بالجسم المجهول والذي اصيب بحروق . كما ان عنصرين من الاطفائيات ايضا اصيبا اثر استنشاقهما للغاز المتسرب حيث تم نقل جميع المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج .

وختم رمضاني تصريحاته بالقول انه تم نقل الجسم المجهول الى المختبر لاجراء الاختبارات الضرورية في حين قامت قوات الشرطة بتطويق مكان الحادث.

هذا ونفت مصادر مطلعة بان يكون الحادث امنيا . 

 

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