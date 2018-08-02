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النرويج للاحتلال: لماذا اعترضتم سفينة ترفع علمنا؟

النرويج للاحتلال: لماذا اعترضتم سفينة ترفع علمنا؟
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

أعربت وزارة الخارجية النرويجية عن استيائها إزاء اعتراض إسرائيل لسفينة ترفع العلم النرويجي في المياه الإقليمية، تقل نشطاء واحتجزت طاقم السفينة وكل ركابها.

العالم - اوروبا 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية النرويجية فروده إندرسون: "طلبنا من السلطات الإسرائيلية توضيحا... على أي أساس تعتقد إسرائيل أنها تتمتع بصلاحية للتعرض للسفينة، سنثير أيضا الادعاءات باستخدام القوة المفرطة".

من جانبه، اعتبر قبطان السفينة هيرمان ريكستين، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي انتهكت القانون الدولي عندما تعرضت لطاقم السفينة وتعاملت معه بقوة مفرطة.

وقال ريكستين للتلفزيون النرويجي لدى وصوله إلى مطار أوسلو قادما من تل أبيب بعد حبسه 3 أيام في إسرائيل إن " الجنود الاسرائيليين استخدموا صواعق كهربائية ضد الناشطين.. لا زلت أعاني من الصداع منذ تعذيبي في السجن".

وأضاف: " لقد اعترضوا طريقنا في المياه الدولية وكنا أقرب إلى مصر منه إلى إسرائيل".

ولم يعلق كيان الاحتلال الاسرائيلي على تصريحات وزارة الخارجية النرويجية، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أعلن الأحد الماضي عن اعتراضه لسفينة قبالة سواحل قطاع غزة وعلى متنها ناشطون ينددون بالحصار البري والبحري المفروض من قبل إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد من الزمن.

وأطلقت سلطات الاحتلال سراح قسم كبير من الركاب الـ 22 الذين كانوا على متن سفينة "كارستين" التي ترفع العلم النرويجي، لكن 7 نرويجيين و سويديين اثنين وفرنسيا وسيدة إسبانية وكنديا لا يزالون قيد الاحتجاز.

المصدر: "فرانس برس"

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