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السفیر الایراني في لندن يحبط شطحة امريكا في صادرات النفط

السفیر الایراني في لندن يحبط شطحة امريكا في صادرات النفط
الجمعة ٠٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

العالم - ايران

اكد السفیر الایراني في بریطانیا حمید بعیدی نجاد ان محاولات امیركا لخفض صادرات ایران من النفط الی الصفر فی اطار مرحلة جدیدة من العقوبات الاقتصادیة لن تصل الی نتیجة.

وفی تصریح له خلال جلسة مجلس ادارة مدینة كاشان (وسط البلاد) اشار بعیدی نجاد الی وجود 15 دولة جارة لایران وقال ان طاقاتنا اكثر من ان یتمكنوا من خفض صادراتنا الی الصفر من خلال العقوبات.

واضاف ان اكبر اقتصاد فی العالم (امیركا) بدا حربا اقتصادیا علی ایران لزعزعة الاستقرار في السوق.

واشار الی الاجراءات والزیارات التي قام بها رئیس الوزراء الصهیوني بنیامین نتنیاهو الی عدد من الدول لمواجهة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة قائلا ان هذه الاجراءت ان دلت على شئ فهي تدل علی حالة انعدام الاستقرار والقلق والهلع التي یعیشها الكیان الصهیونی الغاصب بسبب التطورات الاقلیمیة.

وصرح ان الكیان الصهیونی العنصري یعرف تماما بان حزب الله في لبنان بات اقوی الیوم بمئات الاضعاف مقارنة بفترة حرب تموز عام 2006 مضیفا ان حزب الله هو قوة مقتدرة من ناحیة التكتیكات العسكریة واللوجستیة وان الساحة تغیرت كثیرا له ولسائر القوی في المنطقة . 

واوضح ان الهدف من تشكیل تنظیم داعش الارهابي الذي دعمته امیركا والكیان الصهیوني الغاصب وبعض دول المنطقة كان اضعاف ایران وقال ان الجمیع بات یعترف الیوم انه لولا الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لكان داعش احتل العراق و سوریا وان تضحیات جنود الاسلام اصبحت شوكة في عیون الاعداء خاصة الكیان الصهیوني الغاصب.

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