أمريكي يمخر عباب المحيط من ألاسكا طالبا للّجوء السياسي في روسيا!

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وذكر المصدر، أن حرس الحدود الروس احتجزوا مواطنا أمريكيا في تشوكوتكا الواقعة شمال الشرق الأقصى الروسي، بعدما وصل إلى هناك مبحرا على متن قارب صغير من ولاية ألاسكا الأمريكية.

وقال المصدر، إن الأمريكي كان في طريقه إلى الصين، لكنه وصل إلى السواحل الروسية، وطلب اللجوء السياسي في روسيا.

وأضاف: "لقد تم يوم الأربعاء في قرية لورانس في تشوكوتكا، اعتقال مواطن أمريكي بسبب عبوره الحدود على نحو غير شرعي. وقال الأجنبي إنه كان يصطاد السمك والطيور على ساحل ألاسكا، وقرّر الإبحار من الولايات المتحدة إلى الصين، لكنه وصل إلى روسيا".

وتابع: "طلب المواطن الأمريكي منحه حق اللجوء السياسي على أراضي روسيا، وفي المستقبل القريب، سيتم نقل هذا الشخص الأجنبي إلى مدينة أنادير لإجراء المزيد من التحقيقات معه، وهناك شكوك في أنه يعاني من اضطرابات عقلية".

وبدورها، رفضت دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (الاستخبارات) في المنطقة القطبية الشمالية الشرقية، تأكيد المعلومات المتعلقة باحتجاز المواطن الأمريكي المذكور، لكنها لم تنكر هذه المعلومات، واكتفت برفض التعليق على الحادث.