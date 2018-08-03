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الصين ونيوزيلندا وإندونيسيا تؤكد تعزيز العلاقات مع إيران

الصين ونيوزيلندا وإندونيسيا تؤكد تعزيز العلاقات مع إيران
الجمعة ٠٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزراء خارجية الصين ونيوزيلندا وإندونيسيا اليوم الجمعة، خلال لقاءاتهم المنفصلة مع وزير الخارجية الإيراني 'محمد جواد ظريف' على هامش الاجتماع الواحد والخمسين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (أسيان) في سنغافورة، أكدوا ضرورة تعزيز العلاقات مع طهران والحفاظ على الاتفاق النووي.

العالم - ايران

وأجرى ظريف خلال اليوم الثالث من زيارته الى سنغافورة، على هامش الإجتماع الواحد والخمسين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (أسيان)، العديد من اللقاءات المكثفة لا مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذه الرابطة فحسب، بل مع وزراء الخارجية المتواجدين في سنغافورة من سائر البلدان.

وكان لقاء ظريف بنظيره الصيني 'وانغ يي'، من أهم البرامج المدرجة على جدول أعمال وزير الخارجية الإيراني لليوم الجمعة في سنغافورة.

وفيما وصف العلاقات بين إيران والصين بأنها 'قائمة على الصداقة، وستراتيجية، وشاملة' أكد وانغ يي خلال هذا اللقاء: ان البلدين سيواصلان تعاونهما الوثيق على كافة الصعد الثنائية والإقليمية والدولية لا سيما في مجال الحفاظ على الإتفاق النووي بوصفه إنجازا دبلوماسيا هاما وذلك بالتأكيد على ضرورة تمتع إيران بكافة الميزات المترتبة على هذا الإتفاق.

بدوره، أكد ظريف أن الصين بلد هام وشريك ستراتيجي لإيران مشددا ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وإيجاد سبل جديدة ومتسمة بالإبداع في انتفاع إيران من معطيات الاتفاق النووي.

ووصف ظريف دور الصين سواء في إبرام وتنفيذ الإتفاق النووي وسواء في الحفاظ على هذا الإتفاق الدولي، بـ'الدور الحيوي'.

كما إلتقت على هامش اجتماع وزراء خارجية الأسيان، وزيرة الخارجية الإندونيسية 'رينتو مارسودي' اليوم الجمعة، مع محمد جواد ظريف على حدة.

واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء أهم المواضيع ذات الصلة بالعلاقات الثنائية لا سيما التعاون الاقتصادي، والاتفاق النووي، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

علما بأن رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني، إلتقى اليوم كذلك على حدة كلا من الرئيسة السنغافورية 'حليمة يعقوب' ووزير خارجية هذا البلد 'فيفيان بالاكريشنان'.

تجدر الإشارة، ان وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف' وقع اليوم الجمعة، على إتفاقية الوئام والتعاون للدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (أسيان)، لتصبح الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضوا رسميا في هذه الإتفاقية.

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