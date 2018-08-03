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رغم العقوبات الأمريكية.. الاتحاد الأوروبي يزيد التعاون مع إيران

رغم العقوبات الأمريكية.. الاتحاد الأوروبي يزيد التعاون مع إيران
الجمعة ٠٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مواصلة التعاون الاقتصادي مع إيران على الرغم من قرار الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات خلافا لالتزاماتها الدولية.

العالم - أوروبا

وقالت موغيريني في سنغافورة: "نعتزم الاستمرار وحتى زيادة التعاون الاقتصادي، والتفاعل الاقتصادي المشروع مع إيران، حتى لو قررت الولايات المتحدة استعادة العقوبات في انتهاك لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أعلن، يوم 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.

كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال مع إيران.

وسيتم تجديد العقوبات في فترة الـ 90 يوما، حتى 6 من آب/أغسطس، ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الجرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج ، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية، وإعادة الحظر مرة أخرى لاستيراد السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.

وستفرض كذلك خلال 180 يوما (حتى 4 تشرين الثاني/نوفمبر) عقوبات على قطاع الشحن وبناء السفن في إيران، وتجدد العقوبات المفروضة على التحويلات المالية لقطاع النفط والبتروكيماويات مع الشركات الحكومية الإيرانية، والعقوبات المفروضة على البنوك الأجنبية للعمل مع البنك المركزي الإيراني، والعقوبات المفروضة على تأمين الخدمات المالية والتأمين، وكذلك العقوبات ضد قطاع الطاقة الإيراني.

المصدر: سبوتنيك

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