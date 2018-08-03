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محسن رضائي: اذا لم يحقق ترامب النتائج من الحظر فان اميركا ستفقد سمعتها

محسن رضائي: اذا لم يحقق ترامب النتائج من الحظر فان اميركا ستفقد سمعتها
الجمعة ٠٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي اذا لم يحقق ترامب النتائج من الحظر فان اميركا ستفقد سمعتها واحترامها الضئيل المتبقي على الصعيد الدولي.

العالم - ايران

وورد على حساب محسن رضائي في موقع التواصل الاجتماعي، ان ترامب يريد مجابهة العالم حيث فرض رسوما على التجارة مع البلدان الاوروبية والصين وكندا كما انه فرض الحظر على بلدان اخرى مثل روسيا وايران وتركيا.

واضاف، ان تصرفاته باتت بصورة بحيث انه يرمي السهام على كل الاطراف ويستهدف الصديق والعدو معا وان نهاية هذه القصة تكتسب الاهمية.

وتابع: إذا لم يبلغ الحظر والرسوم المفروضة من قبل ترامب النتائج، فلن يقتصر الأمر على الاقتصاد الأميركي فحسب، بل سيقلل من سمعة بلاده الدولية، وأن حقدا شديدا في العالم سيتبلور ضده مايمكنه أن يعيد أميركا إلى الوراء عدة خطوات.

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