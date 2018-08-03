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ظريف وموغريني يتباحثان حول الاتفاق النووي

ظريف وموغريني يتباحثان حول الاتفاق النووي
الجمعة ٠٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

تباحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني، في سنغافورة، حول نيل ايران لمزايا الاتفاق النووي.

العالم - ايران

وتطرق محمدجواد ظریف وفيدريكا موغريني، في محادثاتهما بسنغافورة اليوم الجمعة على هامش مؤتمر رابطة بلدان جنوب شرق آسيا، احدث المستجدات والخطوات المنجزة على مستوى الاتحاد الاوروبي والعالم في مجال نيل ايران لمزايا الاتفاق النووي عقب انسحاب اميركا غير القانوني من الاتفاق.

وكان ظريف قد التقى يوم امس الخميس نظيريه الروسي سرغي لافروف والصيني وانغ يي وبحث معهما حول الاتفاق النووي.

كما التقى ظريف، اليوم الجمعة، الامين العام لرابطة بلدان جنوب شرق آسيا وتباحث حول تعزيز التعاون بين الجانبين عقب التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون بينهما.

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