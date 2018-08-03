المتحدث باسم الخارجية الصيني: بكين وطهران تواصلان علاقاتهما بصورة عادية

العالم - ايران

وأضاف قنغ شوانغ اليوم الجمعة في تصريح للمراسلين الصينيين والأجانب في بكين، حول عدم موافقة بكين مع طلب أميركا بشأن خفض نسبة شراء النفط الإيراني، ان الصين لديها وجهة نظر شفافة فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران وقد أعلنت مرارا عن موقفها في هذا الخصوص بصورة واضحة.

وفي معرض الإشارة الي أن الصين وإيران تواصلان علاقاتهما في إطار القوانين الدولية، قال قنغ شوانغ: لا يحدد علاقات البلدين سوى العقل والمنطق والقانون.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصيني، ان الصين لطالما عارضت الحظر الأحادي وفرض مطالب بلد ما على بلد آخر بما في ذلك إيران.

وأكد قنغ شوانغ، ضرورة دعم حقوق الصين ومصالحها القانونية على صعيد العلاقات الدولية مشددا إن هذا التوجه ينم عن الموقف القوي والواضح للصين.