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الصين وأوروبا تؤكدان من جديد دعمهما للإتفاق النووي

الصين وأوروبا تؤكدان من جديد دعمهما للإتفاق النووي
الجمعة ٠٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

ناقش وزير الخارجية الصيني 'وانغ يي' ومسؤولة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي 'فيدريكا موغريني' خلال لقائهما مساء اليوم الجمعة على هامش الاجتماع الواحد والخمسين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) في سنغافورة، ناقشا الحرب التجارية الأميركية ضد الصين والقضية النووية الإيرانية مؤكدان ضرورة دعم الإتفاق النووي.

العالم - ايران

وخلال هذا اللقاء، أكد الجانبان ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه وكذلك الالتزام بهذا الاتفاق الدولي والمبادئ والقوانين الدولية.

كما أعرب وانغ يي وموغريني معارضتهما لأي نوع من الحظر الأحادي مؤكدان ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود لضمان مصالح كافة الأطراف المعنية بالاتفاق النووي .

وفيما أشار الى نجاح القمة الصينية-الأوروبية الأخيرة في بكين واتفاق الجانبين حول الحفاظ على الستراتيجيات متعددة الأطراف ودعم الجانبين للتعددية التجارية بهدف مواجهة الحرب التجارية الأميركية ضد الصين أكد وزير الخارجية الصيني، أهمية تعزيز التشاور والتعاون الاستراتيجي ودعم الجانبين للتعددية والقرارات الدولية في ظل الظروف الراهنة قائلا: ان هذا الأمر لا يصب في مصلحة الجانبين فقط بل إنه لصالح الحفاظ على السلام والإستقرار العالميين.

من جانبها، قالت موغريني: ان الإتحاد الأوروبي يعتبر الصين شريكا اقتصاديا هاما وستراتيجيا له ويعارض أي سياسة أو إجراء ضد الصين.

وأضافت موغريني، ان الإتحاد الأوروبي في مجال دعم التعددية والتجارة الحرة يقف الى جانب الصين معلنة عن رغبة أوروبا في مواصلة التشاور والتعاون الاستراتيجي مع الصين.

وفضلا عن وزراء الدول العشر الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا، حضر الإجتماع السنوي لوزراء خارجية الأسيان في سنغافورة، وزراء الدول الحائزة على شراكة الحوار والدول الإقليمية في جنوب شرق آسيا.

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