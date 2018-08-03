الصين وأوروبا تؤكدان من جديد دعمهما للإتفاق النووي

العالم - ايران

وخلال هذا اللقاء، أكد الجانبان ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه وكذلك الالتزام بهذا الاتفاق الدولي والمبادئ والقوانين الدولية.

كما أعرب وانغ يي وموغريني معارضتهما لأي نوع من الحظر الأحادي مؤكدان ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود لضمان مصالح كافة الأطراف المعنية بالاتفاق النووي .

وفيما أشار الى نجاح القمة الصينية-الأوروبية الأخيرة في بكين واتفاق الجانبين حول الحفاظ على الستراتيجيات متعددة الأطراف ودعم الجانبين للتعددية التجارية بهدف مواجهة الحرب التجارية الأميركية ضد الصين أكد وزير الخارجية الصيني، أهمية تعزيز التشاور والتعاون الاستراتيجي ودعم الجانبين للتعددية والقرارات الدولية في ظل الظروف الراهنة قائلا: ان هذا الأمر لا يصب في مصلحة الجانبين فقط بل إنه لصالح الحفاظ على السلام والإستقرار العالميين.

من جانبها، قالت موغريني: ان الإتحاد الأوروبي يعتبر الصين شريكا اقتصاديا هاما وستراتيجيا له ويعارض أي سياسة أو إجراء ضد الصين.

وأضافت موغريني، ان الإتحاد الأوروبي في مجال دعم التعددية والتجارة الحرة يقف الى جانب الصين معلنة عن رغبة أوروبا في مواصلة التشاور والتعاون الاستراتيجي مع الصين.

وفضلا عن وزراء الدول العشر الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا، حضر الإجتماع السنوي لوزراء خارجية الأسيان في سنغافورة، وزراء الدول الحائزة على شراكة الحوار والدول الإقليمية في جنوب شرق آسيا.