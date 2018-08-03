برسبوليس يفوز على فولاد خوزستان ويتصدر الدوري الايراني

العالم - رياضة

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة على ملعب "آزادي" الرياضي بطهران شرع برسبوليس بشن العديد من الهجمات التي افلحت في الدقيقة 20 بهدف جاء بتوقيع سيامك نعمتي من تسديدة رائعة.

وفي الشوط الثاني واصل برسبوليس شن هجماته التي توّجها بهدف ثان في الدقيقة 65 من المباراة من قبل البديل كادوين منشا الذي حل بدلا عن كمال كاميابي نيا المصاب، بعد تمريرة حاسمة من زميله علي علي بور.

وعاد سيامك نعمتي المتالق ليسجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 75 معززا رصيد برسبوليس من الاهداف الي ثلاثة.

وكان حكم المباراة قد اشهر البطاقة الحمراء بوجه لاعب فولاد خوزستان سينا مرادي في بداية الشوط الثاني.

وبهذا الفوز الذي حققه برسبوليس بطل الموسمين الماضيين فقد ارتفع رصيده الي 6 نقاط وكان قد فاز في الاسبوع الاول علي مضيفه بديدة مشهد بهدف وحيد.