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اليونان تنقل إرهابيًا إلى سجن مفتوح، وتركيا تعترض بشدة!

اليونان تنقل إرهابيًا إلى سجن مفتوح، وتركيا تعترض بشدة!
السبت ٠٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعربت الخارجية التركية، الجمعة، عن رفضها نقل السلطات اليونانية إرهابيًا ارتكب جرائم بحق دبلوماسيين أتراك، إلى سجن مفتوح.

العالم - تركيا

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، تعليقا على نقل الإرهابي المسجون في اليونان، ديميتريس كوفوديناس، العضو في منظمة "17 نوفمبر الثورية" الإرهابية (يسارية متطرفة)، من سجن شديد الحراسة بمدينة كوريدالوس (جنوب) إلى سجن مفتوح بمدينة فولوس (شرق).

وأوضح البيان، أنه "من غير المقبول أن يستفيد إرهابي من هذه الأنظمة (السجن المفتوح مثلا)، وقد استهدف أرواح دبلوماسيين من بلادنا".

ولفت إلى أن الإرهابي كوفوديناس، قتل العديد من الأشخاص، بينهم دبلوماسيون أتراك.

وشدد البيان، على أنّ "إبداء مثل هذا التسامح تجاه الإرهابي يستبطن عدم احترام لذكرى دبلوماسيينا الشهداء وعائلاتهم".

وأشار إلى أن السلطات اليونانية منحت للإرهابي كوفوديناس، الإذن بمغادرة محبسه ثلاث مرات سابقا.

ووفق البيان نفسه، فإن كوفوديناس، يقضي عقوبة بالسجن المؤبد؛ على خلفية إدانته في 1991 بجريمة اغتيال الملحق الصحفي في السفارة التركية بأثينا، جتين كوركو، ومحاولة اغتيال مستشار السفارة التركية في أثينا، دنيز بولوك باشي.

كما أدين أيضا في 1994، بالمشاركة في اغتيال مستشار السفارة التركية في أثينا، خلوق سباهي أوغلو.

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