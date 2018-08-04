مصرع 18 شخصا في تحطم مروحية بروسيا

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وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، إن 18 شخصا كانوا على متن الطائرة كان، بما في ذلك أفراد الطاقم الثلاثة. جميعهم لقو حتفهم".

وأضاف المصدر، أن موظفي من شركة "أنكور" كانوا على متن الطائرة المروحية.

وأشار المصدر إلى أن سبب تحطم مروحية "مي-8، في إقليم كراسنويارسك قد يكون عطلا فنيا أو خطأ من قبل الطيار.

وأكد المصدر أن الطائرة تحطمت وهي تحلق وطارت 2 كيلومتر قبل السقوط ومن ثم تحطمت واحترقت.

ولفت المصدر الانتباه إلى أن الطائرة سقطت في مكان خالي من الناس "وتم العثور على المكان الذي سقطت فيه".

وأكدت وزارة الطوارئ أن الطائرة سقطت على بعد 2 كيلومتر عن إيغاركي، وحدث هذا الساعة 10:20 بالتوقيت المحلي (6:20 بتوقيت موسكو).