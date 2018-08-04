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شاهد.. تطوير روسي مذهل… فليرتعش العالم كله

السبت ٠٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

حصل جيش الدبابات الروسي الأول على منظومة دفاع صاروخي فريدة من نوعها، لديها ميزات وقدرات لا تصدق.

العالم - منوعات

ونقلت وكالة eer الإخبارية عن وزارة الدفاع الروسية أن قطاع الصناعات الدفاعية الروسي أطلق على المنظومة الجديدة اسم “تور- 2 أو”، وأنه سيتم نشرها في مقاطعة موسكو، لتبدأ مناوباتها على مدار الساعة فور الانتهاء من الاختبارات التكتيكية عليها وإتقان الطواقم العسكرية استخدامها.

“تور- 2 أو”- منظومة صاروخية جديدة، لا مثيل لها في العالم، ومخصصة لحماية القوات البرية من الهجوم الجوي المتوسط المدى، لتمثل بذلك جدارا منيعا إضافيا بعد المنظومات الصاروخية المضادة للأهداف الجوية البعيدة والبالستية، في وجه أي ضربة صاروخية أو جوية قد يوجهها العدو المفترض للقوات البرية الروسية.

ولفتت eer النظر إلى أن “تور-2 أو” قادرة على مواصلة مسح الأجواء ورصد أي هدف فيها دون أن تتوقف، وبغض النظر عن مدى وعورة منطقة القتال، فيما تستطيع بفضل التقنيات الفريدة المزودة بها رصد وإسقاط أربعة أهداف معادية في آن واحد، لتكون بذلك المنظومة الوحيدة في العالم القادرة على القيام بمهام كهذه.

ويصل طول عربة، أو منظومة “تور- 2 أو” الصاروخية إلى تسعة أمتار، فيما تزن 37 طنا وتقدر على السير بسرعة 65 كم في الساعة بفضل محركها الذي يدفعها بقوة 840 حصانا.”

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