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في تغريدة له على تويتر..

عبداللهيان يعلق على موضوع التفاوض مع امريكا

عبداللهيان يعلق على موضوع التفاوض مع امريكا
السبت ٠٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

اكد مساعد وزير الخارجية الايرانية أمير حسين عبداللهيان أن الحوار والتفاوض مع امريكا لم يشكلا بالنسبة لإيران بعبعا تخشاه الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران 

وفي تغريدة له على توتير اضاف السيد عبداللهيان خلال المفاوضات التي ادت الى توقيع الإتفاق النووي مع المجموعة الدولية اجتمع وزير الخارجية الإيرانية عشرات المرات مع نظيره الامريكي كان منها ثلاث مفاوضات عقدت في بغداد وكنت مشاركا فيها حينذاك.

وأضاف عبداللهيان نحن لن نجد اي مشكلة في التفاوض مع امريكا، بل ان المشكلة تكمن في اسلوب التعامل الإستعلائي المتغطرس الذي تتبعه امريكا خلال التفاوض، ناهيك عن إدمانها على عدم الوفاء بالوعود.

في حين ان معرفة وتقييم الظروف والقوة، يعتبران ركنان اساسيان في المفاوضات الدبلوماسية، وهذا ما لا تأخذه الولايات المتحدة الامريكية لا خلال المفاوضات ولاحتى بعد توقيعها على اي معاهدة توقعها بنفسها.

 

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