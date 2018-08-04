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عقد الجلسة التمهيدية لموتمر طهران الدولي للامن

عقد الجلسة التمهيدية لموتمر طهران الدولي للامن
السبت ٠٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

عقدت الجلسة التمهيدية الاولي للدورة الثالثة لموتمر طهران الدولي للامن بالتركيز على السلام والاستقرار بغرب اسيا والاتفاق النووي والتعاون بين ايران واوروبا وذلك بمشاركه اكثر من 40 من السفراء المعتمدين لدى البلاد وممثلي البعثات الدبلوماسية في طهران.

العالم - ايران

وقال رئيس امانة موتمر طهران الدولي للامن جلال دهقاني فيروزآبادي ان التمهيدات والتحضيرات اللازمة لعقد الدورة الثالثة لهذا الموتمر قد بدات حيث عقدت هذه الجلسة التمهيدية بحضور السفراء الاجانب المعتمدين لدى البلاد وممثلي البعثات الدبلوماسية في طهران.

وقدم دهقاني فيروزآبادي مزيدا من التفاصيل بشان هذه الدورة من الموتمر وقال انه اتخذ القرار بان تعقد ملتقيان علي الصعيد المحلي حيث سيعقد الملتقي الاول تحت عنوان 'السلام والاستقرار في غرب اسيا؛ منطقة واحدة، مصير واحد' في شهر كانون الاول/ ديسمبر المقبل والملتقى الثاني تحت عنوان 'السياسات الدفاعية - الامنية للتعاون في غرب اسيا ' في شهر كانون الثاني/يناير المقبل في طهران.

وصرح انه اتخذت تهميدات لعقد موتمرين علي الصعيد الاقليمي حيث سيركز الموتمر الاول الذي سيعقد في احدى دول المنطقة علي اقتراح ايران للامن الاقليمي في الخليج الفارسي وبينما سيعقد الموتمر الثاني في احدي الدول الاوروبية تحت عنوان 'الامن الاقليمي في غرب آسيا؛ الاتفاق النووي واوروبا'.

ومن جهته قال رئيس موتمر طهران الدولي للامن جمال شفيعي ان هذا الموتمر سيعقد تحت عنوان 'الامن الاقليمي في غرب اسيا؛ افاق الاستقرار والتعاون والتطور الجماعي' يومي 21 و22 من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

 

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