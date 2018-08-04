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جهانغيري: سنعلن عن حزمة السياسات الاقتصادية الجديدة

جهانغيري: سنعلن عن حزمة السياسات الاقتصادية الجديدة
السبت ٠٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعلن النائب الاول للرئيس الايراني "اسحاق جهانغيري" ان الحكومة الايرانية ستعلن حزمة السياسات الاقتصادية الجديدة بعد غد الاثنين.

العالم - ايران

وقال جهانغيري في تصريح للمراسلين على هامش اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رؤساء ومسؤولي السلطات الثلاث: تم في هذا الاجتماع مناقشة السياسات المتوقعة من قبل البنك المركزي حول العملة الاجنبية.

واضاف: في اعقاب السياسات الماضية والمشكلات التي نجمت في بعض المجالات، وكذلك الظروف الجديدة في اقتصاد البلاد، ونظرا الى اعلان الرئيس الاميركي بانه سيبدأ بفرض اجراءات حظر جديدة على الاقتصاد الايراني في الايام المقبلة، فان اقتصاد البلاد بحاجة الى قرارات جديدة  ومراجعة السياسات السابقة.

واردف النائب الاول لرئيس الجمهورية: في هذا السياق فقد تم في اجتماع اليوم بحث سياسات البنك المركزي في مجال العملة الاجنبية، وفي ختام الاجتماع تم تأييد الخطوط العريضة لهذه السياسات من قبل الاعضاء، والتوجه الرئيسي لهذه السياسات هو ان السلع الأساسية التي يحتاجها الشعب ستيم توفيرها حسب السعر المعلن رسميا من قبل البنك المركزي، وان الاجهزة التنفيذية سيكون لها اشراف كاف في مختلف المراحل.

واضاف جهانغيري: واستنادا الى هذه السياسات سيتم كذلك توفير تسهيلات للناشطين الاقتصاديين في مجال الصادرات والواردات، وجميع الذين يحتاجون الى العملة الاجنبية  للقيام بالاعمال الضرورية، ليتمكنوا من الحصول على احتياجاتهم من السوق، والقيام بعملهم بسهولة أكبر والعمل بسرعة أكبر.

واشار جهانغيري الى ان تفاصيل هذه السياسات سيتم مناقشتها والمصادقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الاحد، على ان يقوم محافظ البنك المركزي الاعلان عن تفاصيلها وتنفيذها في مؤتمر صحفي بعد غد الاثنين.

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