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عبداللهيان:

مشكلتنا ليست التفاوض بل ممارسات اميركا المتغطرسة

مشكلتنا ليست التفاوض بل ممارسات اميركا المتغطرسة
السبت ٠٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان بان المشكلة ليست التفاوض بل ممارسات اميركا المتغطرسة وجرائمها الكبرى قبل وبعد الثورة ونكثها المتكرر للعهود.

العالم - ايران

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" كتب عبداللهيان، حول مسالة التفاوض مع اميركا: ان التفاوض مع اميركا لم يكن بمثابة "التابو" اطلاقا، اذ جرت العشرات من اللقاءات بين وزيري خارجية البلدين في اطار الاتفاق النووي و 3 جولات من المفاضات التي جرت في بغداد وكنت انا مشاركا فيها.

واضاف: ان المشكلة ليست التفاوض بل سلوكيات اميركا المتغطرسة وجرائمها الكبرى قبل وبعد الثورة ونكثها المتكرر للعهود.

واكد عبداللهيان: ان "التوقيت المناسب" و"الاقتدار" هما ركنان اساسيان لاي مفاوضات دبلوماسية.

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