مشكلتنا ليست التفاوض بل ممارسات اميركا المتغطرسة

العالم - ايران

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" كتب عبداللهيان، حول مسالة التفاوض مع اميركا: ان التفاوض مع اميركا لم يكن بمثابة "التابو" اطلاقا، اذ جرت العشرات من اللقاءات بين وزيري خارجية البلدين في اطار الاتفاق النووي و 3 جولات من المفاضات التي جرت في بغداد وكنت انا مشاركا فيها.

واضاف: ان المشكلة ليست التفاوض بل سلوكيات اميركا المتغطرسة وجرائمها الكبرى قبل وبعد الثورة ونكثها المتكرر للعهود.

واكد عبداللهيان: ان "التوقيت المناسب" و"الاقتدار" هما ركنان اساسيان لاي مفاوضات دبلوماسية.