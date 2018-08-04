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ممثل ایراني مرشح لاداء دور "سلمان الفارسي" بمسلسل تلفزيوني

ممثل ایراني مرشح لاداء دور
السبت ٠٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

يعتبر الفنان الايراني المبدع شهاب حسيني من المرشحين لاداء دور سلمان الفارسي في مسلسل تلفزيوني ايراني بذات الاسم.

العالم -ايران

ويمضي المسلسل الان مرحلة التحضير ومن المقرر ان يتولى المخرج القدير داود ميرباقري عملية الاخراج فيما یکون الانتاج بعهدة حسين طاهري.

وحسب الانباء الواردة من مصادر سينمائية فان المفاوضات جارية مع الفنان شهاب حسيني لتولي دور البطولة في الفيلم باداء دور سلمان الفارسي.

ويعتبر حسيني من انجح وافضل الفنانين الايراني وكانت له ادوار ناجحة في الكثير من الافلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "الشهيد بابائي" (طيار استشهد خلال فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي على الجمهورية الاسلامية الايرانية 1980-1988)، و"الارض القديمة" و"الشرطي الشاب".

ويتناول المسلسل التلفزيوني في اطار 40 حلقة، مراحل تاريخية لايران والروم ومن ثم العهد الاسلامي، ويتضمن سيرة حياة سلمان الفارسي من فترة الطفولة حتى وفاة النبي (ص) ومن ثم عودته الى المدائن.

يذكر ان الفنان شهاب حسيني حصل على جائزة الاوسكار عام 2016 لافضل ممثل لدوره في فيلم "البائع المتجول" للمخرج القدير اصغر فرهادي، كما حصل بصورة مشتركة بمعية سائر الممثلين في فيلم "انفصال نادر عن سيمين" للمخرج اصغر فرهادي، على جائزة الدب الفضي بمهرجان برلين للافلام السينمائية عام 2011 .

 

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