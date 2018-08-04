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فرنسا تغلق مفاعلات نووية بسبب موجة الحر

فرنسا تغلق مفاعلات نووية بسبب موجة الحر
السبت ٠٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال متحدث باسم شركة المرافق الفرنسية (إي.دي.إف)، اليوم، السبت، إن الشركة أوقفت أربعة مفاعلات نووية في ثلاث محطات كهرباء، بسبب موجة الحر، التي تجتاح أوروبا حاليا.

العالم . أوروبا

وبحسب وكالة "رويترز". أوضح المتحدث أن ارتفاع درجة حرارة الماء في نهري الرون والراين، اللذان تضخ المحطات الثلاث المياه منهما للتبريد، أدى لإغلاق مؤقت للمفاعلات.

وتشهد فرنسا، مثل معظم أنحاء أوروبا، طقسا شديد الحرارة في المناطق الجنوبية، حيث تظهر توقعات الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تصل إلى 37 مئوية، في وادي الرون.

وسجلت درجات الحرارة ارتفاعات قياسية في إسبانيا والبرتغال، أمس، الجمعة، وستظل أعلى من الأربعين مئوية حتى يوم الأحد، على الأقل.

وتستخدم محطات الطاقة النووية التابعة لشركة المرافق، والواقعة على نهري، الرون والراين، مياه النهرين لتنظيم درجات الحرارة في المفاعلات، وتعيد صرف المياه الدافئة إلى النهرين.

وفُرضت قيود على حجم المياه المستخدم في المحطات مع ارتفاع درجة حرارة مياه النهرين.

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