ترامب يقول "عقد لقاء بيني وبين روحاني يعتمد على إيران"

العالم - الامريكيتين

وغرد ترامب في هذا الصدد: "إيران واقتصادها يزدادان سوءا وبخطوات سريعة! ألتقي أو لا ألتقي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ليس مهما – كل شيء يعتمد عليهم (في إيران)". بحسب قوله

وأعلن ترامب يوم الاثنين الماضي، استعداده للقاء الرئيس الإيراني دون شروط سابقة، ووافقه على ذلك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مضيفا شرط "أن تفي طهران بشروط محددة".

لكن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أوضحت في اليوم التالي أن وزير الخارجية الأمريكي يدعم اقتراح الرئيس ترامب.

وأكدت أنه لم يتم تحديد موعد لإجراء أي محادثات ثنائية أو محادثات هاتفية حتى تلك اللحظة.

كما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن طهران ترغب بدء مفاوضات مع واشنطن في المستقبل المنظور، لكنه أكد أن السيناريو الذي ترفض فيه إيران الاتصال سيكون أيضا مناسبا له.

هذا واعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان بان المشكلة ليست التفاوض بل ممارسات اميركا المتغطرسة وجرائمها الكبرى قبل وبعد الثورة ونكثها المتكرر للعهود.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" كتب عبداللهيان، حول مسالة التفاوض مع اميركا: ان التفاوض مع اميركا لم يكن بمثابة "التابو" اطلاقا، اذ جرت العشرات من اللقاءات بين وزيري خارجية البلدين في اطار الاتفاق النووي و 3 جولات من المفاضات التي جرت في بغداد وكنت انا مشاركا فيها.

واضاف: ان المشكلة ليست التفاوض بل سلوكيات اميركا المتغطرسة وجرائمها الكبرى قبل وبعد الثورة ونكثها المتكرر للعهود.

واكد عبداللهيان: ان "التوقيت المناسب" و"الاقتدار" هما ركنان اساسيان لاي مفاوضات دبلوماسية.